Из своего кармана: Starlink подключит к Интернету 6000 сельских школ Аргентины

Starlink заключила соглашение с властями Аргентины о подключении 6000 сельских школ, которые сейчас практически не имеют доступа к быстрому интернету.

Проект реализуется совместно со связным регулятором ENACOM и Секретариатом образования Министерства человеческого капитала. Общая стоимость инициативы составит около $21,9 млн, а соглашение было одобрено ENACOM.

SpaceX потратит около $10 млн. Компания предоставит 6000 комплектов спутникового оборудования вместе с аксессуарами и логистикой, а также оплатит первые 24 месяца приоритетного обслуживания.

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Для каждой школы предусмотрен тариф с максимальной доступной емкостью — до 5 ТБ трафика в месяц. Еще примерно $11,9 млн выделит ENACOM из Фонда универсального обслуживания. Эти средства пойдут на установку оборудования, техническую поддержку, мониторинг и управление сервисом, а также третий год работы Starlink.

После завершения трехлетнего периода финансирования оплачивать дальнейшее обслуживание должны будут уже отдельные провинции и муниципалитеты.