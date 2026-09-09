iPhone 18 Pro Max и iPhone Ultra уже можно заказать в России — оператор T2 обещает доставку по всей стране
Также для предзаказа доступен iPhone 18 Pro
Российский оператор T2 объявил об открытии предварительных заказов на новое поколение смартфонов Apple. Компания утверждает, что первой среди российских операторов начала принимать заявки сразу на всю линейку iPhone 18 и планирует доставлять устройства покупателям по всей стране после их поступления.
В предзаказе представлены iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и iPhone 18 Ultra во всех заявленных цветах и вариантах памяти. Оформить заявку можно на специальном сайте T2. Цены и точные сроки доставки пока не названы.
Первые клиенты, оформившие предзаказ и выкупившие смартфон, получат на шесть месяцев статус T2 Selection. Он включает приоритетное обслуживание, специальные предложения партнеров, доступ к бизнес-залам аэропортов и привилегии Яндекс Ultima.
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