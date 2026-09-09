Низкопрофильный, но мощный. Thermalright представила кулер AXP120-X77

Компания Thermalright представила низкопрофильный кулер AXP120-X77. Судя по его внешнему виду, это достаточно высокопроизводительный охладитель, хотя сама компания не говорит о его возможностях по отводу тепла.

Но он достаточно крупный: 136 х 122 х 77 мм. Кроме того, тут сразу шесть тепловых трубок, а 120-миллиметровый вентилятор вращается на скорости до 3150 об/мин, создавая воздушный поток до 142 куб.м/ч. То есть производительность весьма неплоха. Уровень шума обещают не выше 37 дБА.

Новинка доступна в двух вариантах: с неокрашенным металлом и окрашенным в чёрный. Что касается совместимости, в списке указаны AM4/AM5 и LGA115X/1200/1700/1851/2011/2066. Данных о цене нет.