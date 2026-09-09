Не только топовая камера, но и самая большая батарея в классе. Honor Magic9 Pro Max получит АКБ на 8800 мА•ч

Ему приписывают две 200-Мп камеры Arrizo и телеобъективы с огромным фокусным расстоянием

Honor Magic9 Pro Max, по данным инсайдера Digital Chat Station, получит встроенный аккумулятор емкостью 8800 мА•ч. Если информация подтвердится, это будет крупнейшая батарея в своем классе.

При этом даже базовая версия Magic9, несмотря на более компактный экран, должна получить аккумулятор емкостью более 8000 мА•ч.

Главной особенностью смартфона станет не только автономность, но и камера. Magic9 Pro Max приписывают систему из двух 200-Мп сенсоров Arrizo: основной камеры с карданной стабилизацией, диафрагмой f/1.57 и сенсором формата 1/1,28 дюйма, а также 200-Мп телеобъектива Super Night с f/2.6 и сенсором 1/1,4 дюйма.

Для любителей дальнего зума Honor также подготовит специальный комплект аксессуаров. В него войдут телеконвертер Mega Teleconverter с фокусным расстоянием 500 мм и компактный Thumb Teleconverter на 200 мм. Последний имеет длину около 81 мм и весит всего 88 г.

Официальная презентация серии Honor Magic9 запланирована на 28 сентября в Пекине.