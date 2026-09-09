Быстрый обмен данными между Honor, Oppo, Vivo и Xiaomi. Первым Honor с такой функцией станет Honor Magic9

Аналог AirDrop, но между разными брендами Android

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Компания Honor объявила об официальном внедрении разработанного ею «Технологического стандарта Tap to Share», объединив усилия с ведущими производителями Android в Китае для достижения межбрендовой «передачи в одно касание и простого обмена данными».

В Honor MagicOS 11 полностью реализована функция обмена данными между устройствами разных брендов, при этом серия Honor Magic9 станет первой, где она будет представлена.

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Источник изображения: Изображение сгенерировано в Modjourney

Компания объединилась с основными игроками китайского Android-лагеря через Golden Standard Alliance, в который вошли Honor, Oppo, Vivo и Xiaomi. Эти смартфоны будут поддерживать схему «поднёс и отправил» без привязки к экосистеме одного производителя.

По сути, китайские вендоры создали свой аналог AirDrop, но между разными брендами Android.

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