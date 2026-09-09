Энтузиасты снова всё сделали без Nvidia. Многокадровую генерацию запустили на видеокартах GeForce RTX 30

Буквально неделю назад моддеры сумели реализовать поддержку многокадрового генератора на видеокартах GeForce RTX 40, что официально сама Nvidia не сделала. Теперь же энтузиасты добрались и до карт GeForce RTX 30, которые официально вообще не поддерживают генерацию кадров, не говоря уже о множителях выше двойки.

Проект называется DLSSG SM86. Он интересен тем, что адаптирует собственную среду генерации кадров Nvidia для архитектуры Ampere, а не опирается на генератор AMD FSR, как это было в ряде других случаев.

Работает всё, судя по всему, вполне нормально, но пока подробных тестов ещё нет. Вполне возможно, что есть какие-то подводные камни.

Учитывая, что RTX 3060 до сих пор остаётся самой популярной видеокартой в Steam, а новые адаптеры сильно подорожали, такие достижения энтузиастов можно лишь приветствовать.