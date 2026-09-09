Первый телевизор Xiaomi с RGB-Mini LED получил новейший экран TCL CSOT с частотой до 360 Гц

Xiaomi TV S Pro RGB-Mini LED 2027 — это первый телевизор Xiaomi с технологией RGB-Mini LED, где красные, зеленые и синие элементы подсветки управляются независимо. Для новинки TCL CSOT изготовила новую панель с 4860 зонами локального управления подсветкой и пиковой яркостью до 5000 нит.

Телевизор способен отображать 1,07 млрд цветов и обеспечивает полный охват цветового пространства BT.2020. Заявленная точность цветопередачи достигает ΔE≈2, что соответствует уровню профессиональных мониторов.

Базовая частота обновления 4K-экрана составляет 180 Гц, а в игровом режиме ее можно увеличить до 360 Гц. Также поддерживается VRR для борьбы с разрывами изображения. Антибликовое покрытие с отражением всего 0,5% должно сделать картинку более комфортной при ярком освещении.

Для защиты зрения Xiaomi предусмотрела гибридное затемнение с частотой до 20 кГц, а система автоматически регулирует яркость и цветовую температуру в зависимости от окружающего освещения.

Предзаказы в Китае уже принимают. Телевизор предложат в четырех версиях с диагональю 65, 75, 85 и 98 дюймов. Стоимость составляет 9799, 11 199, 13 499 и 17 999 юаней соответственно