Nvidia выпустит новую версию видеокарты GeForce RTX 5070 с более крупным чипом

GeForce RTX 5070 готовится перейти на более крупный чип GB203 — что изменится

Nvidia готовит обновленную версию GeForce RTX 5070 с графическим процессором GB203, причем соответствующий драйвер, как ожидается, появится в ближайшее время.

Сейчас RTX 5070 использует урезанную версию GB205. Сам чип имеет площадь 263 мм² и 31,1 млрд транзисторов, а в полной конфигурации располагает 6400 ядрами CUDA, 50 RT- и 200 Tensor-ядрами, 200 текстурными и 80 растровыми блоками, а также 192-битной шиной памяти.

Источник изображения: mydrivers // Nvidia

Переход на GB203 выглядит неожиданно, поскольку этот кристалл значительно крупнее. Его площадь составляет 378 мм², а количество транзисторов достигает 45,6 млрд. Полная версия чипа включает 10 752 ядра CUDA, 84 RT- и 336 Tensor-ядер, 336 текстурных и 112 растровых блоков, а ширина шины памяти составляет 256 бит. Однако RTX 5070 сохранит нынешние 6144 CUDA-ядер и прежние параметры памяти и энергопотребления.

Это означает, что Nvidia придется отключить в GB203 около 42,8% вычислительных ядер и четверть каналов памяти. В результате новый чип будет использоваться далеко не на полную мощность, несмотря на заметно большие размеры и большее число транзисторов.

Насколько замена GB205 на GB203 скажется на нагреве, эффективности и реальной производительности RTX 5070, покажут только практические тесты.