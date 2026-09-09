Пользоваться DeepSeek становится гораздо дешевле: снижение цен достигло 60%

DeepSeek объявила о масштабном снижении стоимости моделей серии Flash на своей открытой платформе. Новые тарифы начнут действовать 10 сентября 2026 года.

В непиковые часы миллион токенов с попаданием в кэш будет стоить всего 0,02 юаня вместо прежних 0,05 юаня — снижение составит 60%. Цена промаха кэша уменьшится с 1,5 до 1 юаня, а вывод — с 4,5 до 4 юаней.

Пиковые часы будут действовать с 9:00 до 12:00 и с 14:00 до 18:00 по пекинскому времени с понедельника по пятницу. В это время тарифы составят 0,04 юаня за миллион токенов при попадании в кэш, 2 юаня при промахе и 8 юаней за вывод. Несмотря на повышенный тариф, это также заметно дешевле прежних цен — снижение достигает 60% в зависимости от типа токенов.

Источник изображения: Изображение сгенерировано в Modjourney

Таким образом, DeepSeek фактически стимулирует пользователей переносить ресурсоемкие задачи на вечер, ночь и выходные. Для разработчиков и компаний это может стать особенно выгодным при пакетной обработке данных и других задачах, которые не требуют выполнения в реальном времени. При этом максимальная экономия достигается именно на кэшированных входных токенах.

Напомним, 17 августа компания резко повысила стоимость использования API и ввела зависимость цен от нагрузки на инфраструктуру.