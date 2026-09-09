Представлен карманный насос Xiaomi — он накачает 10 автомобильных шин от одного заряда

Новый компактный компрессор на 150 PSI стал на 25% быстрее предшественника и получил точный датчик давления, шесть режимов работы и встроенный фонарь

Комфортный домXiaomi

Xiaomi запустила краудфандинг Mijia Air Pump 3 на площадках Xiaomi Mall и Xiaomi Youpin. Рекомендованная цена устройства составляет 199 юаней, а участники кампании могут приобрести его за 179 юаней.

Насос оснащен 21-миллиметровым литым цилиндром и мощным электродвигателем, способным создавать давление до 150 PSI. По сравнению с Mi Air Pump 2 скорость накачивания выросла на 25%: автомобильную шину 205/55 R16 с 0 до 2,5 бар устройство накачивает примерно за 6 минут.

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Источник изображения: mydrivers // Xiaomi

Пользователь может самостоятельно задать нужное давление или выбрать один из шести режимов — для автомобиля, мотоцикла, велосипеда, электросамоката, мяча и ручной настройки. После достижения заданного значения насос автоматически прекращает работу. Цифровой датчик измеряет давление с точностью до ±1 PSI, а автоматическая калибровка при включении позволяет корректно работать даже на большой высоте. Новый предохранительный клапан также дает возможность одновременно накачивать и стравливать воздух для точной регулировки давления.

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Источник изображения: mydrivers // Xiaomi

За автономность отвечают два встроенных литиевых аккумулятора по 2500 мА•ч. Xiaomi заявляет, что полного заряда достаточно для накачивания до 10 автомобильных шин. На корпусе установлен экран для отображения процесса в реальном времени и светодиодный фонарь с постоянным и SOS-режимами. В комплект входят французский клапан, игла, быстросъемный адаптер и чехол для хранения.

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