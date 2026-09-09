Представлен карманный насос Xiaomi — он накачает 10 автомобильных шин от одного заряда

Новый компактный компрессор на 150 PSI стал на 25% быстрее предшественника и получил точный датчик давления, шесть режимов работы и встроенный фонарь

Xiaomi запустила краудфандинг Mijia Air Pump 3 на площадках Xiaomi Mall и Xiaomi Youpin. Рекомендованная цена устройства составляет 199 юаней, а участники кампании могут приобрести его за 179 юаней.

Насос оснащен 21-миллиметровым литым цилиндром и мощным электродвигателем, способным создавать давление до 150 PSI. По сравнению с Mi Air Pump 2 скорость накачивания выросла на 25%: автомобильную шину 205/55 R16 с 0 до 2,5 бар устройство накачивает примерно за 6 минут.

Источник изображения: mydrivers // Xiaomi

Пользователь может самостоятельно задать нужное давление или выбрать один из шести режимов — для автомобиля, мотоцикла, велосипеда, электросамоката, мяча и ручной настройки. После достижения заданного значения насос автоматически прекращает работу. Цифровой датчик измеряет давление с точностью до ±1 PSI, а автоматическая калибровка при включении позволяет корректно работать даже на большой высоте. Новый предохранительный клапан также дает возможность одновременно накачивать и стравливать воздух для точной регулировки давления.

За автономность отвечают два встроенных литиевых аккумулятора по 2500 мА•ч. Xiaomi заявляет, что полного заряда достаточно для накачивания до 10 автомобильных шин. На корпусе установлен экран для отображения процесса в реальном времени и светодиодный фонарь с постоянным и SOS-режимами. В комплект входят французский клапан, игла, быстросъемный адаптер и чехол для хранения.