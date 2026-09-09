Представлен Zeekr 7X 2027 с новой батареей Golden Brick. Продажи модели превысили 200 000 машин

Кроссовер получит новый LFP-аккумулятор и мотор на 496 л.с.

В документах китайского Министерства промышленности и информационных технологий появилась новая версия Zeekr 7X 2027 модельного года.

Автомобиль получит литий-железо-фосфатную батарею (LFP), производство которой будет поручено Zhejiang Jiyao Tongxing Energy Technology. Ранее компания сообщала о подготовке версии с аккумулятором Golden Brick на 85 кВт•ч, которая должна выйти в четвертом квартале.

Силовая установка представлена задним синхронным электродвигателем постоянных магнитов мощностью 370 кВт, что эквивалентно примерно 496 л.с. При этом габариты остались прежними: длина составляет 4825 мм, колесная база — 2925 мм.

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В оснащение также войдет видеорегистратор, а среди опций заявлены четырехпоршневые передние тормозные суппорты, различные варианты колес, бамперов и внешнего оформления. Кроссовер рассчитан на пять пассажиров.

При этом китайское ведомство пока не раскрыло ключевые параметры новой батареи. В документах отсутствуют официальные данные о запасе хода по циклу CLTC, расходе энергии, мощности зарядки и снаряженной массе.

Продажи данной модели на мировом рынке уже превысили 200 000 машин.