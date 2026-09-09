Pisen отзывает аккумуляторы из-за риска перегрева и возгорания

Компания Pisen с 8 сентября начала отзыв двух портативных зарядных устройств — TP-D114 и TP-D133.

По данным источников, знакомых с ситуацией, проблемы могут быть связаны с материалами аккумуляторных элементов, защитными цепями и производственными процессами. При длительных циклах зарядки и разрядки, высокой температуре или механическом воздействии отдельные устройства могут перегреваться, деформироваться и обгорать, а в худшем случае существует риск возгорания.

Потребителям предлагают два варианта решения проблемы: полностью вернуть стоимость устройства либо бесплатно заменить его на новый продукт с аналогичными характеристиками, соответствующий требованиям безопасности.

Источник изображения: mydrivers // Pisen

Pisen также распорядилась снять затронутые партии с продажи и прекратить их реализацию через дистрибeторов и интернет-площадки. При этом служба поддержки компании на Taobao заявила, что официального уведомления об отзыве пока не получала, хотя оба устройства уже исчезли с платформы.

Особое внимание привлекает модель TP-D133: еще в августе она фигурировала в результатах выборочной проверки качества в провинции Чжэцзян. Аккумулятор не прошел испытание на термостойкость по параметру предельной температуры контакта.

Pisen работает на рынке с 2003 года и выпускает аккумуляторы, зарядные устройства, кабели и другие аксессуары для электроники.