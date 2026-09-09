Vivo X500 может заменить профессиональную камеру, как утверждают создатели

Vivo утверждае, что смартфон серии Vivo X500 отлично заменит профессиональную камеру.

«Команда разработчиков внимательно отслеживает все отзывы пользователей. В преддверии праздников середины осени и Национального дня, когда пользователи отправляются в путешествия для фотосъемки, телефона серии Vivo X500 более чем достаточно. Нет необходимости носить с собой тяжелое профессиональное фотооборудование», — сказал вице-президент vivo по продуктам Хуан Тао.

Тао публично сообщил в социальных сетях, что серия vivo X500 официально поступит в продажу 21 сентября. Основная цель этого поколения продуктов предельно ясна: стать лучшим выбором для повседневной фотосъемки и единственным вариантом для видеосъемки.

По словам Хуан Тао, эта цель подкреплена многолетним опытом в области технологий портретной съемки, телесъемки и видеосъемки в рамках линейки продуктов серии X. Серия X500, использующая эти накопленные технологии, представляет собой решающий скачок от фотосъемки к видеосъемке.

Классическая четкость изображения при контровом свете также была улучшена: теперь можно получать четкие снимки даже при контровом свете, а в динамичных сценах каждый кадр приобретает кинематографическое качество.