Необычный широкий экран, камеры 200 и 50 Мп, батарея 7000 мА•ч и цена 900 долларов: Huawei Pura X View поступил в продажу в Китае

Новинка предлагается в четырех цветах и получила 12 ГБ оперативной памяти

Huawei начала продажи Pura X View — необычного смартфона с широким плоским корпусом, который внешне напоминает увеличенную версию складного Pura X Max, но не имеет механизма складывания.

Новинка предлагается в четырех цветах и получила 12 ГБ оперативной памяти. Цена начинается с 5999 юаней или 900 долларов за версию 12/256 ГБ, модель 12/512 ГБ стоит 6999 юаней, а топовая конфигурация 12 ГБ + 1 ТБ оценена в 8499 юаней.

Главной особенностью Pura X View стал 6,39-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2232×1320 пикселей и соотношением сторон 16:9,5. Huawei заявляет о рекордной доле экрана в 96,1% площади передней панели. Также заявлены частота 120 Гц, пиковая яркость до 6500 нит, рамка толщиной всего 1,05 мм, высокочастотное ШИМ 2160 Гц и защитное стекло Kunlun Glass. По площади отображения такой экран, по словам компании, превосходит панели некоторых 6,9-дюймовых флагманов.

За производительность отвечает Kirin 9030S, который получил прирост мощности на 28%, а охлаждение обеспечивает испарительная камера площадью 6400 мм². Камерная система включает 200-Мп основной сенсор RYYB, 50-Мп перископный телевик, 8-Мп ультраширокоугольную камеру и мультиспектральный сенсор второго поколения. Спереди установлена 40-Мп камера.

При этом аккумулятор на 7000 мА•ч поддерживает проводную зарядку 66 Вт и беспроводную мощностью 50 Вт.