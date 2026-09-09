Realme 16 Pro 5G получит новую версию и упаковку в стиле сундука из «Гарри Поттера»

Realme и Warner Bros. Discovery Global Consumer Products анонсировали Realme 16 Pro 5G Harry Potter Edition.

Это уже вторая совместная работа компаний после Realme 15 Pro Game of Thrones Limited Edition. Дизайн новинки вдохновлен вселенной «Гарри Поттера»: смартфон получит золотые акценты, герб Хогвартса и объединенный логотип Realme и Harry Potter.

Источник изображения: gizmochina // Realme

Пока компания не показала заднюю панель самого устройства, зато раскрыла упаковку. Коробка стилизована под школьный сундук из Хогвартса — она выполнена в коричневом кожаноподобном стиле, украшена латунными заклепками и золотым гербом школы. На лицевой стороне также размещено название специальной версии Realme 16 Pro 5G.

Технические характеристики Harry Potter Edition пока не раскрыты. Realme не уточняет и то, будут ли отличия от обычной версии смартфона на уровне оборудования или ограничится специальным оформлением.