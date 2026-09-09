Honor Magic 9 получит 500-мм телеобъектив — дизайн флагмана раскрыли до премьеры

Honor официально раскрыла дизайн и некоторые возможности серии Magic 9, премьера которой состоится в Китае 28 сентября.

Компания уже открыла предварительную регистрацию на смартфоны и подтвердила серьезное усиление камер. Основная 200-Мп камера получит объектив с диафрагмой f/1.57 и сенсор размером 1/1,28 дюйма, а 200-Мп перископный модуль — f/2.6 и сенсор 1/1,4 дюйма.

Особенностью фотосистемы станут дополнительные телеаксессуары. Honor готовит Photography Master Kit с 500-мм телеобъективом, который позволит значительно приблизить удаленные объекты.

Второй аксессуар получил фокусное расстояние 200 мм. Он весит всего 88 граммов при длине 81 мм, поэтому его можно будет носить с собой без особых проблем. Оба устройства дополняют встроенные камеры смартфона.

Ожидается, что в серию войдут Honor Magic 9 и Magic 9 Pro Max. Оба смартфона, по предварительным данным, получат будущий флагманский процессор Snapdragon 8 Elite Gen 6.