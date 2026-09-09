Samsung Galaxy S25 FE получил функции Galaxy S26 и Z Fold8 в One UI 9 Beta 2

Смартфон Samsung получил сразу четыре новые ИИ-возможности, которые ранее были доступны на более новых моделях

Мобильные телефоныSamsungGalaxy

Samsung начала распространять One UI 9 Beta 2 для Galaxy S25 FE, и обновление принесло владельцам смартфона несколько функций, ранее представленных на Galaxy S26 и новых складных моделях. В прошивке появились Now Nudge, My Fan Cam, пользовательские карточки в Now Brief и Call Brief.

Now Nudge использует контекст происходящего на экране, чтобы предлагать подходящие действия, а Call Brief выводит во время разговора связанную с ним информацию.

Фото 1
Источник изображения: Изображение сгенерировано в Modjourney

My Fan Cam позволяет после съемки видео выбрать человека и автоматически перекадрировать ролик с фокусом на нем. В Now Brief также появилась возможность создавать собственные информационные карточки.

Таким образом, Samsung заметно расширяет возможности Galaxy AI не только для актуальных флагманов. 

Новая модель OpenAI решила одну из семи задач тысячелетия, которую не могли доказать 90 летHonor Magic 9 получит 500-мм телеобъектив — дизайн флагмана раскрыли до премьеры

Комментарии

правилами