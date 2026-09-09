Samsung Galaxy S25 FE получил функции Galaxy S26 и Z Fold8 в One UI 9 Beta 2

Смартфон Samsung получил сразу четыре новые ИИ-возможности, которые ранее были доступны на более новых моделях

Samsung начала распространять One UI 9 Beta 2 для Galaxy S25 FE, и обновление принесло владельцам смартфона несколько функций, ранее представленных на Galaxy S26 и новых складных моделях. В прошивке появились Now Nudge, My Fan Cam, пользовательские карточки в Now Brief и Call Brief.

Now Nudge использует контекст происходящего на экране, чтобы предлагать подходящие действия, а Call Brief выводит во время разговора связанную с ним информацию.

Источник изображения: Изображение сгенерировано в Modjourney

My Fan Cam позволяет после съемки видео выбрать человека и автоматически перекадрировать ролик с фокусом на нем. В Now Brief также появилась возможность создавать собственные информационные карточки.

Таким образом, Samsung заметно расширяет возможности Galaxy AI не только для актуальных флагманов.