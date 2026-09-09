Новая модель OpenAI решила одну из семи задач тысячелетия, которую не могли доказать 90 лет

Около 10 тысяч AI-агентов работали над проблемой Навье — Стокса, обменявшись почти 3 млн сообщений и потратив 130 млрд токенов

OpenAI заявила, что ее новая модель вместе с примерно 10 тысячами автономных ИИ-агентов смогла за 88 часов найти решение знаменитой проблемы существования и гладкости решений уравнений Навье — Стокса.

Она связана с уравнениями, описывающими движение жидкостей, и считается одной из самых сложных нерешенных задач современной математики. На протяжении примерно 90 лет ключевые аспекты этой проблемы оставались без строгого доказательства. Эта проблема входит в официальный список семи задач тысячелетия с наградой в 1 миллион долларов

К 5 сентября ИИ-агенты смогли получить решение, которое, по словам OpenAI, закрывает две из четырех частей доказательства, требуемых для решения проблемы. При этом результат еще никто независимо не проверил, а Институт Клэя, присуждающий за каждую такую задачу премию в $1 млн, его официально не признал.

Масштаб вычислений оказался огромным: агенты отправили друг другу почти 3 млн сообщений и сгенерировали около 130 млрд токенов только по задаче Навье — Стокса. По собственным тарифам OpenAI аналогичная работа на самых мощных моделях могла бы стоить около $10 млн. В компании подчеркивают, что не претендуют на приз, а хотят показать возможности нового ИИ.