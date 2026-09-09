Samsung исправила проблемы с Wi-Fi: Galaxy S25 получил новые функции в One UI 9

Вторая бета-версия One UI 9 принесла смартфонам новые возможности Galaxy AI, а также исправления ошибок в Bixby Vision, «Контактах» и беспроводном соединении

Samsung выпустила новую бета-версию One UI 9 для серии Galaxy S25.

Помимо новых ИИ-инструментов, разработчики сосредоточились на стабильности системы. В частности, исправлены ошибки перевода в Bixby Vision и проблемы, из-за которых приложение «Контакты» могло временно аварийно завершать работу.

Источник изображения: Изображение сгенерировано в Midjourney

Также улучшена стабильность Wi-Fi — в предыдущих версиях пользователи сталкивались с самопроизвольными отключениями.

Ранее сообщалось, что обновление заметно расширяет набор функций Galaxy AI: в систему добавили Now Nudge, пользовательские карточки для Now Brief, Call Brief и My Fan Cam.