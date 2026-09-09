Первый запуск уже в 2027. Porsche поддержала создателей полностью многоразовой ракеты Nova

Крупнейший акционер Volkswagen — холдинг Porsche Automobil Holding SE — инвестировал несколько десятков миллионов долларов в американскую аэрокосмическую компанию Stoke Space Technologies. Вложение состоялось в рамках раунда Series E, в ходе которого разработчик в общей сложности привлек около $1 млрд.

Stoke Space создает двухступенчатую ракету Nova с полной многоразовостью обеих ступеней. На практике подобную концепцию сейчас использует только SpaceX. Особенностью проекта станет вторая ступень с активно охлаждаемым металлическим теплозащитным экраном. По задумке разработчиков, это позволит увеличить частоту запусков и в перспективе существенно снизить стоимость вывода грузов на орбиту.

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Первый запуск Nova намечен на начало 2027 года. Полученные средства компания направит на развитие ракет, включая более крупную Nova V2, подготовку будущих стартов и расширение производственных и испытательных мощностей. Раунд возглавили Point72 Ventures и Spark Capital, а среди других инвесторов — Glade Brook Capital, US Innovative Technology Fund и Incharge Capital Partners, совместное предприятие Porsche SE и DTCP.