Первый запуск уже в 2027. Porsche поддержала создателей полностью многоразовой ракеты Nova
Stoke Space привлекла около $1 млрд на разработку ракеты Nova
Крупнейший акционер Volkswagen — холдинг Porsche Automobil Holding SE — инвестировал несколько десятков миллионов долларов в американскую аэрокосмическую компанию Stoke Space Technologies. Вложение состоялось в рамках раунда Series E, в ходе которого разработчик в общей сложности привлек около $1 млрд.
Stoke Space создает двухступенчатую ракету Nova с полной многоразовостью обеих ступеней. На практике подобную концепцию сейчас использует только SpaceX. Особенностью проекта станет вторая ступень с активно охлаждаемым металлическим теплозащитным экраном. По задумке разработчиков, это позволит увеличить частоту запусков и в перспективе существенно снизить стоимость вывода грузов на орбиту.
Первый запуск Nova намечен на начало 2027 года. Полученные средства компания направит на развитие ракет, включая более крупную Nova V2, подготовку будущих стартов и расширение производственных и испытательных мощностей. Раунд возглавили Point72 Ventures и Spark Capital, а среди других инвесторов — Glade Brook Capital, US Innovative Technology Fund и Incharge Capital Partners, совместное предприятие Porsche SE и DTCP.
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