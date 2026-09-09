В США появился еще одна полностью многоразовая ракета: Stoke Space получила $1 млрд на необычную ракету Nova Pathfinder с водородным охлаждением

Stoke Space привлекла $1 млрд в рамках очередного инвестиционного раунда — общий объем финансирования компании достиг $2,3 млрд. Полученные средства пойдут на завершение разработки первой орбитальной ракеты Nova Pathfinder и создание более мощной Nova Block 2, которая сможет выводить до 15 тонн на низкую околоземную орбиту.

Обе ступени семейства Nova изначально проектируются для быстрого и многократного использования. Pathfinder станет первой орбитальной ракетой Stoke Space и одновременно испытательной платформой для технологий, которые впоследствии перейдут на более крупную Block 2.

Первая ступень Pathfinder получит семь метановых двигателей Zenith собственной разработки компании. Они используют жидкий кислород и сжиженный природный газ и работают по полнопоточной схеме ступенчатого сгорания Full-Flow Staged Combustion (FFSC). Это одна из наиболее сложных архитектур жидкостных ракетных двигателей, которая потенциально обеспечивает высокую эффективность и уменьшает загрязнение компонентов продуктами сгорания, упрощая подготовку ступени к повторному запуску.

У Nova Block 2 количество двигателей Zenith на первой ступени увеличат вдвое — до 14.

Необычно устроена и вторая ступень Nova. Ее основание одновременно служит металлическим теплозащитным экраном, позволяющим ступени выдерживать возвращение через атмосферу. Вместо одноразовой теплозащиты или традиционных керамических плит Stoke использует металлическую конструкцию с активным охлаждением жидким водородом.

Двигательная установка Andromeda также отличается от традиционных верхних ступеней. Вместо одного крупного двигателя по периметру теплозащитного экрана размещены 12 небольших камер сгорания. Такая схема позволяет использовать двигатель для разгона ступени в космосе, сохраняя центральную часть основания для теплозащиты при возвращении.

Работоспособность этой концепции Stoke частично продемонстрировала еще в 2023 году. Экспериментальный аппарат со второй ступенью поднялся примерно на 10 метров, после чего совершил контролируемую посадку.

В Block 2 каждая из 12 камер получит более независимую двигательную систему, благодаря чему суммарную тягу верхней ступени планируется увеличить более чем в пять раз. Конические баки Pathfinder также заменят цилиндрическими, что позволит увеличить запас топлива и внутренний объем. Диаметр головного обтекателя достигнет 5 метров.

Первый орбитальный запуск Nova Pathfinder запланирован на начало 2027 года. Stoke рассчитывает сразу вывести на орбиту коммерческую полезную нагрузку, а при успешном старте провести несколько запусков в 2027–2028 годах.

Более мощная Nova Block 2 должна впервые стартовать в 2029 году. Ее разрабатывают прежде всего для развертывания крупных коммерческих и военных спутниковых группировок. По грузоподъемности ракета окажется в одном классе с SpaceX Falcon 9 и перспективной Rocket Lab Neutron.

Часть привлеченных средств направят на развитие наземной инфраструктуры. Stoke собирается расширить испытательный комплекс Moses Lake в штате Вашингтон примерно на 192 гектара, дополнив уже имеющиеся 30 гектаров.

Компания также развивает стартовую инфраструктуру на мысе Канаверал. Еще в 2023 году Космические силы США выбрали Stoke оператором площадки SLC-14, где сейчас строится комплекс подготовки полезных нагрузок для ракет Nova. Для возвращения ступеней компания разрабатывает отдельную морскую посадочную платформу.

При появлении Block 2 Stoke не планирует отказываться от более компактной Pathfinder. Обе ракеты будут эксплуатироваться параллельно и использоваться для разных типов миссий.