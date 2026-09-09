204 л. с, запас хода 420 км и встроенная «Алиса»: в России стартовали продажи электромобиля UMO 5

Электрический кроссовер UMO 5 поступил в продажу в России. Об этом сообщили российский автомобильный бренд UMO совместно с Яндексом. С 9 сентября 2026 года автомобиль можно приобрести у официальных дилеров в 41 регионе страны. Производством модели занимается компания EVM на мощностях завода «Москвич», а Яндекс выступает технологическим и дистрибуционным партнером.

Изображение предоставлено пресс-службой Яндекса Источник изображения: Яндекс/UMO

Изображение предоставлено пресс-службой Яндекса

UMO 5 относится к C-классу и рассчитан на эксплуатацию в российских условиях. Перед началом продаж модель протестировали на Крайнем Севере. Автомобиль получил LFP-батарею емкостью 63,2 кВт·ч и предлагается с электромоторами мощностью 136 и 204 л. с. в зависимости от комплектации. Летний запас хода достигает 420 км. Быстрая зарядка с 20% до 80% занимает около 25–30 минут.

Изображение предоставлено пресс-службой Яндекса Источник изображения: Яндекс/UMO

В автомобиле используются цифровые сервисы Яндекса. Через встроенную «Алису» водитель может голосом управлять климатом, стеклоподъемниками, багажником и люком. Мультимедийная система с экраном диагональю 14,6 дюйма поддерживает «Карты», «Музыку», «Книги», «Видео» и «Кинопоиск». Также предусмотрены удаленное управление через приложение UMO и технология Home-to-Car для взаимодействия с автомобилем через «Яндекс Станцию».

Стоимость версии Про начинается от 6 млн рублей, Макс — от 2,8 млн рублей с учетом субсидии. Гарантия на автомобиль составляет четыре года или 150 тыс. км.