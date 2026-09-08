«Яндекс Музыка» взялась за ИИ-треки: вводятся новые правила

Команда «Яндекс Музыки» обновила правила работы с контентом, при создании которого применялся искусственный интеллект. В сервисе появилась специальная маркировка треков, а в рекомендациях — настройка «Меньше ИИ», позволяющая реже показывать композиции, созданные преимущественно с использованием нейросетей.

Информация о применении ИИ поступает от правообладателей. Дополнительно сервис будет учитывать обращения пользователей и результаты собственной системы определения такого контента. В описании композиций могут появляться отметки о полном или частичном использовании ИИ. Если данные от правообладателя отсутствуют, но система обнаружит высокую вероятность применения нейросетей, появится предупреждение о возможном использовании ИИ.

По оценке «Яндекс Музыки», такие треки занимают около 4,4% всего каталога, а среди новых релизов их доля составляет примерно 27%. В сервисе отмечают, что большинство подобных композиций пока не получают значительного числа прослушиваний.

Обновленные правила также направлены против массовой публикации однотипных треков, манипуляций поиском и рекомендациями, имитации голосов известных артистов, а также искусственно ускоренных и замедленных версий композиций. Эти практики запрещены независимо от того, использовался ли при их создании ИИ.