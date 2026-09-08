6400 мАч и зарядка через встроенный разъем USB-C — за 25 долларов: аккумулятор Acebeam AB21CP6425 формата 21700 вышел в продажу
Максимальный ток разряда достигает 25 А
Acebeam начала продавать аккумулятор AB21CP6425 формата 21700, который раньше поставлялся в комплекте с фирменными фонарями. Емкость аккумулятора составляет 6400 мА·ч, есть встроенный разъем USB-C, поэтому для зарядки не требуется отдельное устройство.
Запас энергии составляет 22,4 Вт·ч при номинальном напряжении 3,5 В. Это один из самых высоких показателей для аккумуляторов типоразмера 21700: у распространенных моделей на 6000 мА·ч энергетическая емкость обычно составляет около 21,6-22,2 Вт·ч.
Максимальный ток разряда достигает 25 А. Благодаря этому аккумулятор подходит не только для обычных фонарей, но и для совместимой техники с высоким энергопотреблением.
Рядом с разъемом USB-C находится светодиодный индикатор. Во время зарядки он светится красным, а по завершении меняет цвет на зеленый.
Типоразмер 21700 подразумевает диаметр около 21 мм и длину примерно 70 мм. Такие элементы используются в мощных фонарях, электроинструментах, аккумуляторных сборках и другой технике.
Стоимость Acebeam AB21CP6425 составляет $25 за штуку.
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