Geely и Renault сделали 2,0-литровый турбомотор, который работает под водой

И это не экспериментальная разработка, а серийный ДВС

Компания Horse Powertrain, созданная Renault Group и Geely, разработала 2,0-литровый двигатель B20 специально для гибридных внедорожников. Одна из самых необычных особенностей агрегата — защита IPX8: двигатель способен продолжать работу при погружении в воду на глубину до 1,1 м.

B20 представляет собой четырехцилиндровый двигатель внутреннего сгорания, предназначенный для классических и подключаемых гибридов. В зависимости от версии он развивает от 190 до 252 л.с. и от 300 до 380 Н·м. Масса силового агрегата составляет около 130 кг.

Для работы под водой инженеры герметизировали электрические компоненты и датчики, а также разработали специальное уплотнение в месте соединения двигателя с трансмиссией.

Электроника способна распознавать погружение силовой установки в воду. В такой ситуации блок управления корректирует реакцию на педаль акселератора и при необходимости ограничивает мощность, снижая нагрузку на двигатель во время преодоления брода.

B20 рассчитан и на движение по экстремальным уклонам. Производитель заявляет возможность преодолевать подъемы до 100%, что соответствует углу примерно 45 градусов. Такая способность характерна для серьезно подготовленных внедорожников.

Отдельное внимание разработчики уделили эффективности. Двигатель работает по циклу Миллера и использует непосредственный впрыск топлива, специальные поршни и впускные каналы, формирующие интенсивное завихрение топливовоздушной смеси.

Максимальный заявленный термический КПД достигает 48,4%. При этом речь идет об оптимальном режиме работы двигателя, а не о показателе во всем диапазоне нагрузок. Для обычных бензиновых двигателей характерны значения около 25–30%.

Двигатель уже вышел за пределы лабораторных испытаний. Первым серийным автомобилем с мотором B20 стал флагманский внедорожник Geely Galaxy Cruiser 700, причем в нем мотор сочетается с трехступенчатой гибридной трансмиссией Horse.