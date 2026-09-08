8000 мАч, IP69K, камера Sony, 120 Гц и спутниковая связь — 330 долларов. Представлен Oppo A7 Pro

Максимальная защита от пыли и воды и не самый большой экран

Бренд Oppo официально представил на домашнем рынке смартфон Oppo A7 Pro. Смартфон далеко не самый большой — диагональ экрана OLED составляет 6,57 дюйма, при этом внутри установлен аккумулятор емкостью 8000 мАч. Толщина устройства составляет 8,8 мм, масса — 205 граммов.

Разрешение экрана составляет 2372 х 1080 пикселей, кадровая частота составляет 120 Гц, максимальная яркость — 1400 нит. Сканер отпечатков пальцев размещен под экраном.

Смартфон получил защиту IP69K от пыли и воды — максимальная степень для потребительских устройств. Мощность зарядки составляет 45 Вт.

В основе Oppo A7 Pro лежит SoC MediaTek Dimensity 6360 Max. Вариантов памяти два — 6/256 ГБ и 8/256 ГБ.

Основная камера получила датчик Sony с разрешением 50 Мп, фронтальная камера — 8-мегапиксельная. Аппарат поддерживает Wi-Fi 5, Bluetooth 5.4, имеет чип NFC и спутниковую навигацию.

Цена версии 6/256 ГБ — 330 долларов, версии 8/256 ГБ — 370 долларов.