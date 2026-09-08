Тихий сверхзвук всё ближе: сверхзвуковой самолёт NASA X-59 совершил 25 полётов и подошёл к самому важному этапу экспериментальной программы

Дальше — проверка на громкость при переходе на сверхзвуковые скорости

Экспериментальный сверхзвуковой самолет NASA X-59 выполнил уже 25 испытательных полетов и успешно подтвердил ключевые расчеты по устойчивости, управляемости и прочности конструкции. Теперь программа Quesst выходит на самый важный этап — проверку, сможет ли самолет заменить привычный звуковой удар на значительно более тихий звук.

Во время одного из последних испытаний X-59 разогнался до скорости ь 1,2 Маха (1470 км/ч) на высоте около 14,9 км. В рамках всей программы самолет уже достигал и целевых значений 1,4 Маха (1715 км/ч) на высоте 16,8 км, однако эти полеты были сосредоточены не на акустике, а на проверке летных характеристик.

Главная цель проекта — не установить новый рекорд скорости, а сделать сверхзвуковые полеты над сушей возможными. Благодаря длинному узкому носу и особой аэродинамической форме ударные волны должны распределяться иначе, чем у обычных сверхзвуковых самолетов. Вместо громкого хлопка на земле должен быть слышен лишь приглушенный глухой звук.

25 испытательных полетов позволили сравнить реальные данные с цифровой моделью, созданной еще до постройки самолета. По данным NASA, телеметрия практически полностью подтвердила прогнозы инженеров: система управления стабильно работает при высоких нагрузках, аэродинамические силы остаются в расчетных пределах, а признаков флаттера, неожиданных вибраций или нестабильности конструкции не выявлено.

Успешно прошел проверку и воздухозаборник, расположенный над фюзеляжем. Он обеспечивает стабильную подачу воздуха к единственному двигателю GE F414 даже во время маневров и на различных режимах полета.

Следующим этапом станет полноценная акустическая валидация. На земле разместят сеть датчиков, а в воздухе будут работать специальные микрофоны, которые измерят параметры ударных волн и определят, действительно ли X-59 создает тихий глухой звук вместо традиционного громкого хлопка.

Если испытания окажутся успешными, NASA начнет серию полетов над несколькими населенными пунктами США, чтобы собрать реакцию жителей на уровень шума. Полученные данные будут переданы авиационным регуляторам и могут стать основой для пересмотра запрета на гражданские сверхзвуковые полеты над сушей.

Конечная цель программы Quesst — открыть путь новому поколению коммерческих авиалайнеров, способных летать быстрее звука без характерного громкого звукового удара.