Poco C95 Pro оценили в 220 долларов: 7500 мАч, 45 Вт, 120 Гц и 50 Мп

Ещё не представленный официально смартфон Poco C95 Pro засветился сразу в нескольких видеороликах. На кадрах показаны как сам смартфон, так и его розничная упаковка. Одновременно в Сеть попала информация цене — за базовую версию 6/128 ГБ попросят $220. Вариант 8/256 ГБ будет стоить $260.

На опубликованных видео можно увидеть несколько готовых к продаже устройств и фирменные желтые коробки Poco. Предположительно, съемка велась у одного из продавцов в Узбекистане. Появление крупной партии смартфонов может говорить о скором официальном анонсе. Poco C95 Pro, как ожидается, выйдет минимум в трех цветах.

Poco C95 Pro получит аккумулятор емкостью 7500 мА·ч с поддержкой проводной зарядки мощностью 45 Вт. Также смартфону приписывают 6,9-дюймовый экран IPS с разрешением 1600 × 720 пикселей и частотой обновления 120 Гц. В основе аппаратной платформы — SoC MediaTek Helio G91 Ultra. В основной камере будет 50-мегапиксельный сенсор, во фронтальной — 8-мегапиксельный. Poco C95 Pro будет поставляться с HyperOS 3 на базе Android 16 из коробки. Когда именно представят устройство — не сообщается.