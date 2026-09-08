Дизайн-центр российской автомобильной электроники должны были построить ещё в 2023 году — проект до сих пор не завершен

Минпромторг расторг контракты на 1,46 млрд рублей после срыва строительства в НАМИ

Строительство дизайн-центра автомобильной электроники для ФГУП «НАМИ» сорвалось, бывший подрядчик теперь должен вернуть государству более 865 млн рублей. Такое решение вынес Арбитражный суд Москвы, взыскав с компании «РКСервис» неотработанный аванс, пени, штрафы, сообщает CNews.

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Проект стартовал осенью 2022 года и включал два государственных контракта общей стоимостью около 1,46 млрд рублей. Первый на 1,25 млрд рублей предусматривал строительство самого дизайн-центра, второй на 206,5 млн — создание инфраструктуры (внутренние дороги, испытательную платформу и т.д.). Завершить работы планировалось к декабрю 2023 года, однако сроки были сорваны. К ноябрю 2024 года некоторые этапы строительства отставали от графика более чем на год, а максимальная просрочка достигла 497 дней.

Из-за затянувшегося строительства Минпромторг 8 ноября 2024 года в одностороннем порядке отказался от исполнения обоих контрактов. Спустя 11 дней соглашения были официально расторгнуты.

По основному контракту подрядчик получил аванс в размере 800,4 млн рублей. Суд обязал компанию вернуть 540,6 млн рублей неотработанных средств, а также выплатить 239,2 млн рублей пеней и 20 млн рублей штрафов.

По второму контракту с «РКСервис» дополнительно взыскали 30,4 млн рублей неосновательного обогащения и 34,7 млн рублей пеней и штрафов. Общая сумма требований по двум соглашениям превысила 865 млн рублей.

Причины срыва проекта стороны трактуют по-разному. Генеральный директор «РКСервис» Олег Аксенов ранее заявлял, что завершить строительство помешали сокращение финансирования и действия со стороны НАМИ. В самом институте эти обвинения отвергли и отметили, что авансовые платежи подрядчику были перечислены своевременно и в полном объеме.

Дизайн-центр должен был стать частью модернизации научно-производственной базы НАМИ. Помимо самого комплекса проект включал строительство динамической испытательной платформы, зарядной станции для электромобилей, семи внутренних дорог, двух транспортных колец и пяти съездов на территории испытательного полигона в Московской области.

Пока новых контрактов на продолжение строительства Минпромторг не заключал, поэтому сроки возобновления работ и завершения проекта неизвестны.