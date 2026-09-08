Совершенно новая Lada, которая может изменить всё: производство Lada Azimut стартует 18 сентября

Серийное производство кроссовера Lada Azimut может стартовать уже 18 сентября 2026 года. Именно эту дату ресурсу Autonews.ru назвали в официальном дилерском центре Lada «Брайт Парк», а также подтвердил источник, знакомый с ситуацией. Сам «АвтоВАЗ» дату пока не назвал: в пресс-службе компании заявили, что о начале серийной сборки сообщат «когда придет время».

У дилеров нет единого мнения о сроках начала продаж. В «Лада-Автокласс» рассчитывают начать продажи уже в ноябре 2026 года, а «Прайм» и «Брайт Парк» ожидают первые товарные автомобили не раньше января 2027 года.

Ранее «АвтоВАЗ» сообщал, что Lada Azimut выйдет на рынок в четвертом квартале 2026 года, а до конца года предприятие намерено выпустить несколько тысяч кроссоверов.

Lada Azimut станет первым серийным кроссовером собственной разработки в современной истории «АвтоВАЗа» и одной из самых ожидаемых новинок бренда за последние годы. Машину предложат в нескольких комплектациях. У базовых версий будет 1,6-литровый 120-сильный мотор и 6-ступенчатая механическая коробка передач, у вариантов подороже — 1,8-литровый 135-сильный мотор и вариатор. Полного привода у кроссовера не будет, зато АвтоВАЗ работает над прототипом с гибридной силовой установкой мощностью более 300 л.с.

Ранее глава «АвтоВАЗа» рассказал, какова средняя стоимость автомобилей Lada.