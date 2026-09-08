7000 мАч, 1,75-дюймовый сенсорный экран AMOLED и встроенная SIM для передачи данных. Мобильный роутер Huawei Mobile WiFi 6 Pro уже доступен в Китае

Есть интеграция с сервисом Skyroam для мобильного роуминга

Huawei начала принимать предзаказы на мобильный роутер Mobile WiFi 6 Pro. Новинка стоит немало — 1549 юаней или примерно 230 долларов, но и функциональность широка.

Главная особенность роутера — возможность пользоваться мобильным интернетом без установки обычной физической SIM-карты. Внутри уже установлена фирменная SIM-карта Huawei для передачи данных. Через приложение Huawei Smart Life можно проверять остаток трафика и подключать доступные тарифные пакеты.

Для поездок за границу предусмотрена интеграция с сервисом Skyroam. Huawei заявляет, что благодаря этому после прибытия в другую страну можно подключиться к местной мобильной сети без замены SIM-карты.

Mobile WiFi 6 Pro поддерживает фирменную высокоскоростную мобильную сеть Huawei, обозначенную как 5A, а также агрегацию трех несущих. За прием сигнала отвечают девять всенаправленных антенн, обеспечивающих круговое покрытие.

Подключенным устройствам интернет раздается по Wi-Fi 6+. Максимальная суммарная скорость в двух диапазонах достигает 3570 Мбит/с.

На передней панели установлен 1,75-дюймовый сенсорный экран AMOLED. Он отображает состояние соединения, оставшийся объем трафика и другую информацию, поэтому для проверки основных параметров смартфон не нужен.

При толщине корпуса всего 12 мм роутер получил аккумулятор емкостью 7000 мА·ч. По данным Huawei, полной зарядки хватает на 12 часов автономной работы.