Мини-компьютер Lenovo с Intel Core Ultra и 64 ГБ памяти: анонсирован Lenovo Legion Challenger

Не исключено, что он будет построен на базе Core Ultra X9 378H

Lenovo анонсировала в Китае компактный мини-ПК Legion Challenger на базе процессоров Intel семейства Panther Lake. Производитель заявляет совокупную производительность системы в задачах искусственного интеллекта до 180 TOPS, однако точные характеристики процессора пока не раскрывает.

Высокий показатель AI-производительности может указывать на использование одного из старших CPU Panther Lake (например, Core Ultra X9 378H со встроенной графикой Intel Arc B390).

Компьютер будет выпускаться с оперативной памятью LPDDR5объемом до 64 ГБ. Иными словами, чипы памяти будут распаяны на системной плате, поэтому расширить/обновить память самостоятельно будет затруднительно.

Legion Challenger получит немало портов. В их числе два RJ-45 2,5 Гбит/с, пятьUSB-A и два USB-C, HDMI и DisplayPort. Также есть 3,5-мм аудиоразъем и отдельный разъем для подключения блока питания.