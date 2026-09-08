Asus GeForceRTX 4090 признали неремонтопригодной и утилизировали — владельца не спросили. Денежной компенсации хватить только на треть такой видеокарты

GeForce RTX 4090 была отправлена на ремонт по гарантии, но до ремонта не дожила

Владелец Asus GeForce RTX 4090 отправил видеокарту по гарантии на ремонт или замену, но в итоге продавец вернул ему только деньги. Самое неприятное — неисправную видеокарту успели утилизировать до того, как сообщили об этом владельцу.

Изображение сгенерировано Gemini Источник изображения: Gemini

О своем случае на форуме Reddit рассказал пользователь с ником SharpLoquat579. По его словам, почти через три года эксплуатации RTX 4090 начала перегреваться под высокой нагрузкой. Особенно часто проблема возникала в тяжелых играх с трассировкой лучей: изображение на мониторе пропадало, а через несколько секунд компьютер перезагружался.

Диагностика показала аномально большой разброс температур. При средней температуре GPU ниже 70 °C температура hotspot достигала 112 °C. Разница составляла около 44 градусов, что указывало на серьезные проблемы с отводом тепла.

Поскольку гарантия заканчивалась 5 сентября 2026 года, 27 августа владелец отправил видеокарту продавцу — Galaxus. По его словам, при оформлении обращения он выбрал ремонт или замену устройства, а не возврат денег.

Однако сторонний сервисный центр, занимавшийся гарантией, признал RTX 4090 неремонтопригодной. После этого видеокарту утилизировали как электронные отходы. О том, что произошло с устройством, владелец узнал уже постфактум.

В Galaxus объяснили, что дефект оказался настолько серьезным, что видеокарту невозможно было отремонтировать. По словам продавца, в таких случаях неисправные устройства утилизируются как электронные отходы. В компании признали, что в данном случае утилизация уже была произведена.

В итоге Galaxus предложил полностью вернуть первоначальную стоимость видеокарты. Формально покупатель получает обратно всю сумму, которую заплатил почти три года назад, но на практике этого абсолютно недостаточно для покупки аналогичной RTX 4090 сегодня.

Видеокарта вышла с рекомендованной ценой 1600 долларов, однако после прекращения производства и на фоне дефицита мощных GPU цены на оставшиеся новые экземпляры у некоторых продавцов выросли примерно до 3000–4000 долларов. Поэтому покупателю придется либо существенно доплачивать за новую RTX 4090, либо искать другую модель.

Владелец рассказал, что раньше был доволен обслуживанием Galaxus, но решение утилизировать дорогостоящую видеокарту без предварительного согласования стало для него неприятным сюрпризом.