Снаружи — RTX 5090, внутри — пустота: мошенник продал две GeForce RTX 5090 за тысячи евро — GPU и чипы памяти из них заранее выпаяли

В Германии выявили как минимум два случая продажи подержанных GeForce RTX 5090, из которых заранее удалили основу — графический процессор и микросхемы памяти GDDR7. Внешне видеокарты выглядели полностью оригинальными, поэтому обнаружить подмену до разборки или проверки в работающем ПК было невозможно.

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О первом случае рассказал известный оверклокер Роман Хартунг (der8auer). Покупатель приобрел Palit GeForce RTX 5090 GameRock OC за 1800 евро, хотя новая карта этой модели в Германии стоила около 5000 евро. Несмотря на подозрительно низкую цену, сделка проходила при личной встрече, что должно было снизить риск мошенничества.

Однако проверить видеокарту на месте не удалось. Покупатель доверился ее внешнему виду, коробке и документам, а позже выяснилось, что под системой охлаждения отсутствовали и сам GPU, и все микросхемы видеопамяти. По сути, устройство оказалось дорогим муляжом.

Вскоре на форуме Hardwareluxx появился второй аналогичный случай. Еще один покупатель заплатил уже 2250 евро и также получил RTX 5090 без GPU и памяти. Предполагается, что обе сделки провел один и тот же продавец.

Особый интерес вызывают детали мошеннической схемы. Продавец предоставлял реальные документы о покупке и объяснял продажу тем, что второй экземпляр видеокарты оказался лишним. Лишь после сделки выяснилось, что серийные номера вызывают подозрения: в одном случае номер на карте не совпадал с коробкой, а в другом маркировка на самой видеокарте была намеренно повреждена и не читалась.