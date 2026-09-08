В Европе инженера арестовали за передачу Китаю технологий производства полупроводниках из нитрида галлия

Работал на BelGaN и в то же время руководил ее китайским конкурентом

В Бельгии арестовали 52-летнего инженера бельгийско-китайского происхождения по подозрению в промышленном шпионаже и незаконной передаче Китаю интеллектуальной собственности и коммерческих секретов производителя полупроводников BelGaN. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на федеральную прокуратуру Бельгии.

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Инженера, которого бельгийские СМИ называют инициалами H.L., задержали еще 10 мая в аэропорту Брюсселя перед вылетом в Китай. Подробности расследования прокуратура раскрыла 7 сентября.

H.L. родился в Пекине и имеет бельгийское гражданство. Мужчина занимал высокую исследовательскую должность в BelGaN — компании, специализировавшейся на полупроводниках из нитрида галлия (GaN). Такие компоненты применяются в силовой электронике, поскольку способны работать при высоких напряжениях и частотах с меньшими энергетическими потерями.

По версии следствия, инженер мог передавать специализированные технологии и производственные знания BelGaN китайской компании GanKool. Следователей особенно заинтересовало то, что H.L. якобы одновременно руководил GanKool, которая занималась разработкой практически той же технологии GaN-полупроводников.

GanKool появилась всего через несколько месяцев после прихода инженера в BelGaN и получила финансирование от китайского инвестиционного фонда. Теперь следствию предстоит установить, какие именно разработки могли быть переданы и каким образом они использовались китайской компанией.

Расследование началось после банкротства BelGaN летом 2024 года. Первоначально бельгийские власти проверяли финансовые обстоятельства краха компании, однако в ходе этой работы обнаружили подозрительные корпоративные операции и связи с китайским конкурентом.

По версии следствия, некоторые руководители и сотрудники BelGaN могли не пытаться спасти компанию, а, наоборот, способствовать ее исчезновению после передачи технологических знаний. Именно эти подозрения привели следователей к GanKool.

Кроме H.L., в деле фигурирует еще один подозреваемый, который пока остается на свободе. Следствие также обнаружило предполагаемые связи последнего генерального директора BelGaN, гражданина Китая, с GanKool. Бельгийские СМИ предполагают, что именно бывший CEO может быть вторым фигурантом дела, однако официального подтверждения этому нет.

Арестованному предъявлены обвинения в промышленном шпионаже, участии в преступной организации, неправомерном использовании активов компании и незаконном раскрытии коммерческой тайны. При этом речь пока идет только о подозрениях и обвинениях следствия — виновность инженера должен установить суд.