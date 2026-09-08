В России впервые запустили связь 5G из стратосферы

В России впервые установили устойчивый канал связи 5G между наземной станцией и беспилотной платформой в стратосфере. Аппарат с высоты 17 км более 80 минут передавал на Землю видео в разрешении 2K, сообщили ТАСС в Фонде перспективных исследований (ФПИ).

Изображение сгенерировано Gemini Источник изображения: Gemini

Испытание прошло 3 сентября 2026 года в рамках проекта «Барраж». Беспилотный стратостат находился в зоне действия наземного пункта связи, а видеотрансляция продолжалась на протяжении полета.

В ФПИ считают эксперимент подтверждением возможности создавать гибридные мобильные сети, в которых стратосферные аппараты работают как псевдоспутники. В отличие от настоящих спутников, такие платформы находятся не на орбите, а в атмосфере на высоте около 20 км — значительно ближе к пользователям и наземной инфраструктуре.

В рамках проекта также отрабатывается стандарт 5G NTN (Non-Terrestrial Networks), предназначенный для связи с неназемными платформами. Его планируют использовать не только для передачи пользовательских данных, но и для каналов контроля и управления беспилотными аппаратами в стратосфере.

Основой проекта стал беспилотный стратостат «Барраж-1», впервые запущенный в феврале 2026 года. Аппарат рассчитан на работу на высоте до 20 км и способен нести до 100 кг полезной нагрузки, включая телекоммуникационное оборудование.

В перспективе такие платформы могут использоваться для связи в регионах, где строительство плотной сети наземных базовых станций затруднено или экономически невыгодно. Среди потенциальных территорий в ФПИ ранее называли Сибирь и Дальний Восток.

Стратосферные платформы могут занять промежуточное положение между обычными сотовыми вышками и спутниковой связью. Находящийся на высоте аппарат способен покрывать большую территорию, оставаясь при этом значительно ближе к поверхности Земли, чем орбитальный спутник.