Смартфон с запоминающимся названием. Представлен HMD Salo
Он является преемником отменённого Titan 5G
Компания HMD Global выпустила на мировые рынки смартфон HMD Salo 5G, ориентированный на сегмент B2B. Этот телефон предназначен только для корпоративных клиентов и по сути является переименованной версией проекта HMD Titan 5G, который был отменен в 2024 году.
Телефон оснащен 6,56-дюймовым IPS LCD-дисплеем с разрешением 1080x2400 пикселей и частотой обновления 90 Гц, а также 50-мегапиксельной фронтальной камерой. На задней панели телефона расположена 64-мегапиксельная основная камера и 13-мегапиксельная сверхширокоугольная камера.
Телефон оснащен однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 4s Gen 2, до 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной флеш-памяти памяти, аккумулятором емкостью 5000 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 33 Вт.
Он работает под управлением Android 16 и получит 5 лет обновлений безопасности.
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