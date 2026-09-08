Смартфон с запоминающимся названием. Представлен HMD Salo

Компания HMD Global выпустила на мировые рынки смартфон HMD Salo 5G, ориентированный на сегмент B2B. Этот телефон предназначен только для корпоративных клиентов и по сути является переименованной версией проекта HMD Titan 5G, который был отменен в 2024 году.

Телефон оснащен 6,56-дюймовым IPS LCD-дисплеем с разрешением 1080x2400 пикселей и частотой обновления 90 Гц, а также 50-мегапиксельной фронтальной камерой. На задней панели телефона расположена 64-мегапиксельная основная камера и 13-мегапиксельная сверхширокоугольная камера.

Телефон оснащен однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 4s Gen 2, до 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной флеш-памяти памяти, аккумулятором емкостью 5000 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 33 Вт.

Он работает под управлением Android 16 и получит 5 лет обновлений безопасности.