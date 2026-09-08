Защита IP69K, камера Sony и батарея 6000 мАч — в тонком корпусе 6,39 мм. Представлен Tecno Camon Slim 5G, и он немного похож на Galaxy S26

Tecno официально представила Camon Slim 5G — тонкий смартфон с корпусом толщиной всего 6,39 мм. Несмотря на небольшую толщину, производителю удалось разместить внутри аккумулятор емкостью 6000 мА·ч, а также обеспечить повышенную защиту от воды, пыли и механических воздействий. Мощность зарядки составляет 45 Вт.

Аппаратной основой устройства выступила SoC MediaTek Dimensity 7300e. Смартфон оснащается 8 ГБ оперативной памяти, объем флеш-памяти — 128 или 256 ГБ.

Camon Slim 5G получил 6,78-дюймовый экран AMOLED с разрешением 1208 × 2644 пикселя и кадровой частотой 144 Гц. В главном модуле основной камеры установлен 50-мегапиксельный датчик Sony Lytia 700C формата 1/1,56 дюйма. Дополнительно предусмотрена 8-мегапиксельная сверхширокоугольная камера. Фронтальная камера — с 32-мегапиксельным сенсором. К слову, своим дизайном основная камера напоминает камеры актуальных флагманов Samsung

Ради тонкого корпуса Tecno не пришлось отказываться от усиленной защиты — Camon Slim 5G защищен в соответствии со степенью IP69K и отвечает требованиям американского военного стандарта MIL-STD-810H.

Смартфон поставляется с HiOS 16 на Android 16: Tecno обещает три крупных обновления Android и пять лет патчей безопасности. Также устройство прошло сертификацию TÜV SÜD на сохранение плавности работы в течение 60 месяцев.

Стоимость и сроки начала продаж Tecno Camon Slim 5G пока не уточняются.