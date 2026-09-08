Это почти как возвращение SLI. Появилась возможность запускать обработку DLSS 5 на отдельной видеокарте

Похоже, концепция объединения двух видеокарт в одну систему может получить новую жизнь из-за DLSS 5. Как минимум в Сети уже появился мод, который позволяет использовать вторую видеокарту ПК для задач нейронного рендеринга, разгрузив таким образом основную карту.

Работу системы в таком режиме показал разработчик Марсело Гибут. В его ПК было установлено две GeForce RTX 5060 Ti с 16 ГБ памяти у каждой. Одна занималась классической обработкой графики в игре, а другая была ответственна только за работу DLSS 5.

Технически это совсем не то же самое, что SLI, так как в старой технологии две карты работали вместе. Тут же фактически вторая просто обрабатывает выходные данные, генерируемые первой. А возможно это по той причине, что этап нейронного рендеринга обрабатывает уже готовый кадр. Из подобного можно вспомнить ускорители PhysX, которые в своё время продавались отдельно для обработки продвинутых моделей физики в играх.

В случае DLSS 5 вторая видеокарта позволяет первой выдавать почти ту же производительность, что и без активации нейронного рендеринга. Учитывая, что включение DLSS 5 может просаживать производительность в 2-5 раз, это явно очень неплохой вариант для желающих. Разве что видеокарты сейчас весьма недёшевы, но, возможно, для обработки DLSS 5 хватит, к примеру, RTX 4060, которую для этих целей можно купить на барахолке.

Пока что это незавершённый проект, но, вполне возможно, его доведут до ума и он станет в достаточной степени популярным. Напомним, первую демонстрацию DLSS 5 сама Nvidia тоже проводила на ПК с двумя видеокартами.