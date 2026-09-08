Так быстро смартфоны компании еще не раскупались: Huawei уже продала более 9 млн смартфонов Mate 80

К концу августа продажи серии Huawei Mate 80 достигли примерно 8,98 млн устройств. С учетом того, что в последние недели объем продаж увеличивался примерно на 160–180 тысяч смартфонов, серия уже преодолела отметку в 9 млн и приблизилась к следующей крупной цели — 10 млн проданных аппаратов.

Huawei Mate 80 отличается стабильно высоким спросом. После старта продаж серия не столкнулась с привычным для флагманов резким падением интереса: продажи оставались относительно стабильными на протяжении многих месяцев. Первый миллион смартфонов был реализован всего за 18 дней, в мае продажи превысили 6 млн, в конце июля — 8 млн, а теперь достигли 9 млн.

Серия Huawei Mate 80 вышла в ноябре 2025 года и включает Mate 80, Mate 80 Pro, Mate 80 Pro Max и Mate 80 RS Master. Смартфоны стали первыми представителями Huawei на процессорах семейства Kirin 9030. Если нынешний темп сохранится, отметка в 10 млн может быть достигнута уже в ближайшие недели.

Ранее сообщалось, что серия Mate 80 демонстрирует самые высокие темпы роста среди всех поколений Huawei Mate