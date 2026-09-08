Целая россыпь портов и сразу три отсека для накопителей в маленьком корпусе. Представлен Geekom A5 2027

Компактный компьютер на AMD Ryzen 7 7730U предлагает два M.2, 2,5-дюймовый накопитель и широкий набор современных портов

Компания Geekom представила мини-ПК A5 2027, построенный на восьмиядерном AMD Ryzen 7 7730U Barcelo R.

Компьютер получил цельнометаллический корпус и систему охлаждения IceBlast 3.0. Производитель заявляет уровень шума всего 28 дБ в простое и до 32 дБ при высокой нагрузке, поэтому даже при интенсивной работе устройство должно оставаться достаточно тихим.

Источник изображения: ithome // Geekom

Главной особенностью Geekom A5 2027 стали возможности расширения памяти. Внутри предусмотрены два слота DDR4 SO-DIMM, а для накопителей — M.2 2280 с поддержкой PCIe Gen3×4 и SATA III, M.2 2242 с SATA III и отдельный отсек для 2,5-дюймового 7-мм накопителя с SATA III. Беспроводные подключения представлены Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.4, что превращает мини-ПК в довольно универсальную компактную систему.

Набор разъемов тоже получился богатым: три USB-A 10 Гбит/с, два USB-C 10 Гбит/с, дополнительный USB-A 480 Мбит/с, два HDMI 2.0, 3,5-мм аудиовыход, сетевой порт RJ-45 на 2,5 Гбит/с и устройство чтения SD-карт.