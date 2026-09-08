Два встроенных кабеля и поддержка Dynamic Island в iPhone. Представлен внешний аккумулятор Anker Zolo

Anker Zolo получил зарядку до 55 Вт, поддержку Xiaomi, Huawei и Samsung, а также необычную функцию для iPhone

Новый внешний аккумулятор Anker Zolo поступаил в продажу в Китае по цене 299 юаней. Модель получила аккумулятор на 20 000 мА•ч и прошла сертификацию по обновленному национальному стандарту 3C 2026 года.

Устройство размером 121 × 74,3 × 32,8 мм выпускается в четырех вариантах: мерцающем розовом, прозрачном голубом, белом «морская соль» и звездном черном. На передней панели установлен цифровой индикатор уровня заряда.

Главная особенность модели — встроенные плетеные кабели USB-C, рассчитанные на мощность до 55 Вт. Помимо них предусмотрены отдельные порты USB-C на 55 Вт и USB-A на 33 Вт, поэтому одновременно можно подключить несколько устройств. Один из встроенных кабелей поддерживает фирменную зарядку Xiaomi мощностью 55 Вт, Huawei на 40 Вт и Samsung на 45 Вт.

Есть и необычная функция для владельцев iPhone. Через приложение Anker при подключении смартфона можно вывести в область Dynamic Island данные о текущей мощности зарядки, выбранном режиме и температуре устройства.