Никаких ChatGPT, Grok и Gemini: в России обсуждают обязательное использование суверенных моделей ИИ

В России обсуждается возможность обязательного использования отечественных моделей искусственного интеллекта в ряде сфер. Согласно проекту постановления правительства, с которым ознакомился «Коммерсантъ», приоритет должна получать так называемая «суверенная» ИИ-модель, если ее стоимость не превышает цену «национальной» альтернативы более чем в 1,5 раза.

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Пока речь идет лишь о рабочем проекте. В Минцифры подтвердили, что соответствующая группа действительно рассматривает перечень отраслей и случаев, где применение российских ИИ-систем может стать обязательным, однако окончательного решения и единой позиции у ведомства пока нет.

Документ предлагает разделить отечественные нейросети на две категории. «Суверенная» модель должна полностью разрабатываться российским юридическим лицом и работать исключительно на инфраструктуре, расположенной в России. «Национальные» модели также создаются российскими компаниями, но могут использовать отдельные компоненты с открытым исходным кодом.

Приоритет таких решений предлагается установить в наиболее чувствительных областях: при подготовке государственных программ и нормативных документов, в налоговой, таможенной и бюджетной сферах, а также в критической информационной инфраструктуре, образовании, здравоохранении и государственных услугах.

По данным источников «Коммерсанта», обсуждение прошло в конце августа, однако обязательного перехода российского бизнеса на какую-либо конкретную нейросеть пока не существует. Правительство продолжает прорабатывать как перечень отраслей, так и критерии, по которым отечественные модели могут получить обязательный приоритет.