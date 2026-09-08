От 65 до 98 дюймов, Super MiniLED, до 288 Гц и дизайн как у картины. Представлены телевизоры Huawei Vision Smart Screen 6 Enjoy Edition

Huawei представила новый телевизор Vision Smart Screen 6 Enjoy Edition, который выйдет в версиях с диагональю от 65 до 98 дюймов. Цены составляют от 4699 до 13 499 юаней, а продажи в Китае стартуют 16 сентября.

Устройство позиционируется не только как домашний экран, но и как элемент интерьера: толщина корпуса составляет всего 4,9 см, а при использовании фирменного настенного крепления зазор со стеной уменьшается до 0,5 см. Дополнительно можно установить декоративную рамку под дерево, чтобы телевизор выглядел как картина.

Главная особенность новинки — панель Super MiniLED с тысячами зон подсветки, пиковой яркостью 1200 нит и поддержкой алгоритмов обработки изображения на базе ИИ.

Телевизор обеспечивает охват 95% цветового пространства DCI-P3, умеет автоматически распознавать сцены, улучшать HDR и цветопередачу, а частота обновления достигает 288 Гц. Технология MEMC делает динамичные сцены более плавными. Есть и 4K Super Casting для беспроводной трансляции со смартфонов Huawei, причем после подключения телефона изображением можно управлять прямо с пульта.

За звук отвечает система 2.1 с отдельным басовым динамиком и Hi-Fi-чипом: два широкополосных динамика имеют мощность по 20 Вт, а сабвуфер — 50 Вт. Телевизор оснащен 4 ГБ ОЗУ, 64 ГБ памяти, тремя HDMI 2.1, USB 3.0, USB 2.0, Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2.

Встроенная 8-Мп камера поддерживает ИИ-функции, включая распознавание лиц и положения ребенка. Работает новинка под управлением HarmonyOS, предлагая игры с управлением движениями, фитнес, караоке и функции умного дома.