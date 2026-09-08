Sony выпустила Android 17 — смартфоны Xperia получили новые настройки камеры и десктопный режим

Sony начала распространение прошивки на базе Android 17 для своих смартфонв, первым обновление получил флагман Xperia 1 VIII.

Прошивка имеет номер 73.1.A.2.61 и занимает около 1,2 ГБ. Пока новая версия системы доступна в Европе, но постепенно должна появиться и в других регионах. Проверить её наличие можно вручную через раздел обновления программного обеспечения в настройках смартфона.

Источник изображения: Sony // Sony

Одним из главных нововведений стал полноценный режим рабочего стола. Также Sony обновила панель быстрых настроек: плитки можно менять местами и изменять их размер, а крупные элементы способны отображать дополнительные описания.

Источник изображения: Sony // Sony

Появились новые обои и варианты часов, расширилась настройка формы и размера иконок. Запись экрана теперь позволяет захватывать весь дисплей или только отдельное приложение, одновременно записывая звук со смартфона и микрофона.

Для Xperia 1 VIII добавлена ещё одна эксклюзивная функция — AI Camera Assistant в режиме фото. Пользователь может создавать до трёх собственных пресетов с индивидуальными названиями, сохраняя любимые цветовые настройки и другие параметры съёмки.

Помимо Xperia 1 VIII, обновление до Android 17 получат Xperia 1 VII, Xperia 1 VI, Xperia 10 VIII и Xperia 10 VII.