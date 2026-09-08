Вышла новая версия One UI 9.0 для Samsung Galaxy S25, Galaxy S25 Plus и Galaxy S25 Ultra — с четырьмя новыми функциями от Galaxy S26

Через неделю после начала открытого бета-теста One UI 9.0 для этой линейки смартфонов

Samsung выпустила вторую бета-версию One UI 9.0 для Galaxy S25, Galaxy S25+ и Galaxy S25 Ultra. Обновление основано на Android 17 и вышло всего через неделю после старта программы тестирования. Помимо исправления ошибок и повышения стабильности, прошивка переносит на прошлогодние флагманы сразу четыре новые функции Galaxy AI.

Так, теперь смартфоны с бетой поддерживают Call Brief. Во время телефонного разговора система анализирует контекст беседы и выводит на экран связанную информацию и события, которые могут пригодиться пользователю, не заставляя переключаться между приложениями.

Функция Custom Cards расширяет возможности Now Brief — можно самостоятельно создавать ежедневные информационные карточки, объединяя данные из Samsung Health, Samsung Weather и YouTube, а также выбирать время их появления.

Еще одна ИИ-возможность — Now Nudge. Она анализирует содержимое экрана в реальном времени и предлагает различные действия в зависимости от того, что сейчас открыто на смартфоне, избавляя пользователя от лишних переходов.

Для любителей съемки Samsung добавила My FanCam. Функция работает с уже записанными видео: искусственный интеллект распознает выбранного человека в кадре, автоматически отслеживает его перемещения и меняет кадрирование так, чтобы он оставался в центре изображения.

Все четыре функции ранее дебютировали на Galaxy S26 и складных Galaxy Z Fold 8 и Z Flip 8.

Кроме новых функций, One UI 9.0 Beta 2 включает традиционный набор исправлений ошибок и оптимизацию стабильности. Дата выхода финальной версии One UI 9.0 на базе Android 17 для Galaxy S25 пока не объявлена.