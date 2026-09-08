Нагревательный блендер Xiaomi с лезвиями, которые можно снять и промыть, поступил в продажу в Китае

Xiaomi выпустила Mijia Blender 3 — многофункциональный блендер для горячих и холодных напитков. Устройство получило съёмный блок из восьми лезвий, который можно промывать водой без разборки корпуса.

Держатель фиксируется без инструментов, а сама конструкция защищена по степени IPX9. Благодаря 13-слойной системе шумоподавления уровень шума снизили до 45 дБ(А), а при смешивании он достигает 51 дБ(А).

За измельчение отвечает двигатель с частотой вращения до 35 000 об/мин, восьмилопастной нож и 3D-система циркуляции. По данным Xiaomi, размер частиц в соевом молоке может составлять около 100 мкм, а однородность повысилась на 21% относительно предыдущей модели. Есть сегментированные программы приготовления, быстрый режим соевого молока за 18 минут, 12-часовой таймер и функция поддержания температуры 55 °C в течение 12 часов. Также заявлена стерилизация воды с эффективностью до 99,99%.

Блендер предлагает восемь режимов для горячих и холодных напитков, LED-экран и ручную настройку степени измельчения. Для ухода предусмотрены три режима самоочистки, включая высокотемпературную очистку и горячую сушку со стерилизацией до 99,99%. Чаша рассчитана на 1 л горячих и 1,5 л холодных напитков — этого достаточно для 2–4 человек. Нагревательная пластина получила керамическое антипригарное покрытие.

В Китае Xiaomi Mijia Blender 3 стартует с 310 юаней.