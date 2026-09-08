Представлен крошечный роутер Huawei Mobile WiFi 5 — он работает до 9 часов и поддерживает до 16 подключённых устройств

Huawei выпустила мобильный роутер Mobile WiFi 5 E5586-822-E со встроенной eSIM. Для выхода в интернет физическая SIM-карта не требуется: после включения устройство самостоятельно подключается к сети. При желании пользователь способен выбрать оператора вручную.

Новинка получила корпус толщиной всего 13,7 мм и весом 96 г, поэтому её удобно носить в кармане. Роутер работает только в диапазоне Wi-Fi 2,4 ГГц, обеспечивая теоретическую скорость до 300 Мбит/с. По сравнению с предыдущим поколением скорость загрузки выросла на 30%. Одновременно к устройству можно подключить до 16 смартфонов, планшетов, ноутбуков и других гаджетов.

За автономность отвечает аккумулятор на 2400 мА•ч, которого, по данным Huawei, хватает на 8–9 часов работы. Зарядка осуществляется через USB-C.

В Китае рекомендованная цена Huawei Mobile WiFi 5 составляет 299 юаней, а стартовая — 269 юаней.