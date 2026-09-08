Xiaomi выпустила очень тихий и экономичный газовый водонагреватель, который может сильно повысить напор воды

Mijia Smart Gas Water Heater 2 получил постоянную температуру воды, защиту от конденсата и систему предварительного нагрева без лишнего расхода воды

Xiaomi выпустила Mijia Smart Gas Water Heater 2 — газовый водонагреватель объёмом 16 литров, который делает ставку на низкий уровень шума и экономичность.

Благодаря многослойной системе шумоизоляции уровень шума во время работы составляет всего 32 дБ(А), а устройство прошло сертификацию CQC. Главной особенностью стала система постоянной температуры, рассчитанная на стабильную подачу горячей воды при разных сценариях использования.

Водонагреватель получил собственную систему отвода конденсата, поэтому для его установки не требуется прокладывать дополнительную трубку. Центробежное распыление и нейтрализация конденсата должны снизить риск коррозии и повреждения стен.

Внутри используется герметичная камера сгорания и инверторный вентилятор, способный работать при сильном ветре. Насос увеличивает поток воды до 245%. Кроме того, он соответствует стандарту энергоэффективности 1-го уровня, имея тепловую эффективность до 107%, что превышает национальный порог энергоэффективности 1-го уровня, делая его более энергоэффективным и экономичным с точки зрения расхода газа.

Производитель также заявляет шесть уровней защиты качества воды с антибактериальной эффективностью до 99,9%.

Отдельное внимание уделено быстрому получению горячей воды. Система поддерживает несколько режимов предварительного нагрева. Управлять устройством можно удалённо через приложение Mijia, голосом через умную колонку Xiaomi и с помощью сценариев умного дома.

В Китае рекомендованная цена составляет 2999 юаней, а на старте устройство предлагается за 2899 юаней.