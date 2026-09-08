Представлена ванночка для ног Xiaomi — она массирует ноги, греет воду и стерилизует с эффективностью до 99,9%

Mijia Foot Bath получила глубокую чашу, массажные диски, нагреватель на 950 Вт и систему обеззараживания воды с заявленной эффективностью 99,9%

Xiaomi представила новую ванночку для ног Mijia, которая сочетает функции прогрева, массажа и стерилизации. Устройство использует запатентованную систему обеззараживания трубок: ультрафиолетовый элемент расположен внутри водяного контура и обрабатывает его во время циркуляции воды. Производитель заявляет эффективность стерилизации до 99,9% и отсутствие риска утечки ультрафиолетового излучения наружу.

Для массажа предусмотрены два вращающихся диска с силиконовыми накладками, имитирующими движения человеческих рук. Доступны три режима, воздействующие на пальцы, подошвы и своды стоп. Конструкция массажных элементов выполнена без швов и зазоров, поэтому их можно просто промыть водой.

Сама ванночка имеет высоту 358 мм и внутреннюю глубину 250 мм, позволяя погружать ноги практически до икр. За быстрый нагрев отвечает система DPS мощностью 950 Вт, а температура регулируется от 35 до 48 °C с шагом 1 °C.

Устройство оснащено таймером на 5–60 минут, LED-панелью и функцией запоминания последних настроек. Особое внимание Xiaomi уделила безопасности: заявлены семь уровней защиты, включая защиту от утечки тока, перегрева и сухого включения. Специальная вилка отключает питание всего за 0,1 секунды. Для удобства предусмотрены колёса, низко расположенный слив, съёмный фильтр и держатель для кабеля.